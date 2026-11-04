هم‌زمان با راهپیمایی ۱۳ آبان در ایلام، دانش‌آموزان خبرنگار با دوربین و میکروفون در میان راهپیمایان حاضر شدند و حماسه این روز را از نگاه نسل آینده روایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این برنامه که با همراهی عوامل رسانه‌ای برگزار شد، دانش‌آموزان خبرنگار در میان راهپیمایان حاضر شدند و با اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان درباره اهمیت ۱۳ آبان گفت‌و‌گو کردند.

این دانش‌آموزان تلاش کردند تصویری از نگاه نسل‌های مختلف به این روز تاریخی ارائه دهند؛ از خاطرات نسل گذشته تا دیدگاه نسل امروز درباره پیشرفت، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و آینده ایران.

حضور دانش‌آموزان در قامت خبرنگار، فرصتی تازه برای مشارکت نسل جدید در عرصه رسانه و روایتگری فراهم کرد و نشان داد که پیام ۱۳ آبان، همچنان از زبان نسل‌های مختلف شنیدنی است.