به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، جمیل لطف‌الله‌نسبی، سرمربی کردستانی تیم ملی تنیس روی میز ایران، از چهره‌های اثرگذار این رشته در سال‌های اخیر است.

مربی‌ای که در دوران فعالیتش، تیم ملی ایران موفق به کسب چهار مدال برنز جهانی شده است.

به پاس سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی این مربی سنندجی، آیین تجلیل از او با حضور مسئولان، پیشکسوتان، قهرمانان و خانواده ورزش کردستان در خانه پینگ‌پنگ سنندج برگزار شد.

خاکی مدیرکل ورزش و جوانان کوردستان در این مراسم، جمیل لطف‌الله‌نسبی را از افتخارات ورزش ایران و استان دانست.

ورمقانی معاون استاندار کردستان نیز با تأکید بر ضرورت هدف‌گذاری برای حضور در المپیک، از تشکیل کارگروه ویژه ورزش و جوانان در استانداری خبر داد، کارگروهی که حمایت از باشگاه‌ها، تیم‌ها و قهرمانان استان را دنبال می‌کند.

لطف‌الله‌نسبی در سال‌های فعالیت حرفه‌ای خود، هدایت تیم ملی ایران را در رقابت‌های مهمی از جمله بازی‌های آسیایی برعهده داشته است. کسب مدال برنز انفرادی نوشاد عالمیان در جاکارتا و برنز تیمی ایران در هانگژو، از جمله افتخارات شاگردان تحت هدایت اوست.

در کنار افتخارات آسیایی و جهانی، انتخاب به‌عنوان مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی و ترجمه کتاب مرجع تنیس روی میز، از دیگر دستاورد‌های این مربی کوردستانی است.