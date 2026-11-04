به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شادی‌نیا افزود: این تصادف بعد از ظهر امروز در مقابل کوی اطبا و در مسیر خط ویژه BRT تبریز رخ داد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی هفت مصدوم این حادثه را برای ادامه درمان به بیمارستان امام رضا (علیه السلام) تبریز منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس استان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است خاطرنشان کرد: همه مصدومان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.