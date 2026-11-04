مانور نمادین آمادگی، هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و حمایتی با محوریت حفاظت از کودکان آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی در مجتمع شیرخوارگاه الزهرا بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان گفت: این مانور با هدف ارتقای آمادگی مراکز نگهداری کودکان، شناسایی ظرفیت‌های امدادی و تقویت هماهنگی بین‌بخشی در مواجهه با شرایط اضطراری برگزار شد.

سامیه جهانشاهی افزود: در این برنامه، ضمن معرفی مأموریت‌ها، تجهیزات و توانمندی‌های تخصصی مجموعه‌های دستگاه‌های متولی، ظرفیت‌ها و نحوه مشارکت دستگاه‌ها در مدیریت شرایط بحرانی تشریح شد.

وی گفت: آشنایی قبلی مجموعه‌های مسئول با موقعیت مراکز حساس، نوع خدمات، تعداد و شرایط کودکان تحت مراقبت و نیاز‌های اختصاصی آنان، از عوامل تعیین‌کننده در مدیریت مؤثر بحران است و می‌تواند زمینه واکنش سریع‌تر، هماهنگی بهتر و ارائه خدمات متناسب با شرایط را فراهم کند.

جهانشاهی افزود: حفاظت از کودکانی که در مراکز شبانه‌روزی تحت مراقبت قرار دارند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آمادگی مستمر و تعامل نزدیک همه دستگاه‌های مسئول است.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان گفت: صیانت از کودکان آسیب‌پذیر صرفاً به امدادرسانی، انتقال و تأمین امنیت فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه استمرار مراقبت‌های درمانی، روان‌شناختی و اجتماعی، شناسایی نیاز‌های اختصاصی هر کودک و حفظ آرامش روانی آنان نیز باید در کانون برنامه‌های مدیریت بحران قرار گیرد.

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وی افزود: سناریوی این مانور با فرض وقوع شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات جنگی و احتمال به خطر افتادن ایمنی کودکان طراحی شده بود و محور‌هایی همچون مدیریت و هماهنگی بین‌بخشی، تأمین امنیت، امداد و نجات، ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، انتقال ایمن و استمرار خدمات مراقبتی و حمایتی را شامل می‌شد.