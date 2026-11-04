همزمان با روز دانش آموز ۴۴ هزار و ۷۳۲ بسته تحصیلی به دانش آموزان زیر پوشش کمیته امداد هرمزگان اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خیلج فارس، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان گفت: برای تهیه این بسته‌ها با کمک خیران ۷۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

حمید باسره افزود: بسته‌های تحصیلی با توجه به مقطع تحصیلی شامل نوشت افزار، کیف و قمقه است.

وی گفت: توجه به تحصیل دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، سرمایه‌گذاری برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای استان و کشور است.

بیشتر بخوانید: اهدای ۷۰۰ بسته تحصیلی به دانش‌آموزان نیازمند بندرعباس

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی هرمزگان، با اشاره به تمرکز حمایت‌ها در مناطق کمتر برخوردار افزود: ۳۴ هزار و ۷۴۳ نفر از این دانش‌آموزان در مناطق روستایی و ۳۳ هزار و ۷۲۳ نفر در مناطق محروم استان زندگی می‌کنند.

باسره با تأکید بر ظرفیت علمی و استعداد‌های درخشان دانش‌آموزان زیر پوشش کمیته امداد گفت: امسال ۹۶ نفر از دانش‌آموزان زیر پوشش این نهاد در هرمزگان رتبه‌های برتر کنکور را کسب کرده‌اند و تعداد ۱۰۵ نفر نیز در آزمون‌های ورودی مدارس نمونه دولتی و سمپاد پذیرفته شده‌اند.

وی افزود: هر حمایت تحصیلی و هر فرصت آموزشی می‌تواند گامی برای کاهش موانع تحصیل و شکوفایی استعداد‌ها و تحقق عدالت آموزشی باشد.