محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در نشست نقد و بررسی مصوبه ۳۲ بندی، بر ضرورت ایجاد پیوند میان سیاست‌گذاران و متخصصان در حوزه فضای مجازی تأکید کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدحسن انتظاری، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در جلسه نقد و بررسی مصوبه ۳۲ بندی، از ضرورت بازنگری در رویکرد برخورد با فضای مجازی سخن گفت. وی تأکید کرد که شناخت واقعی از این فضا تنها زمانی ممکن است که میان سیاست‌گذاران، متخصصان و مجریان، نوعی هم‌گرایی و نزدیکی ایجاد شود.

انتظاری در این نشست اظهار داشت: «اگر این پیوند میان بخش‌های مختلف برقرار نشود، نمی‌توان آن را یک واقعیت سیاستی نامید.» وی افزود که هدف از تدوین اسناد باید به جای تضعیف حاکمیت، افزایش اقتدار و پیشرفت کشور باشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با مقایسه اسناد داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد که اسناد سال‌های ۹۰ تا ۹۴ بر توسعه و ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور تأکید داشتند، اما در مقابل، راهبرد‌های سایبری سایر کشور‌ها عمدتاً با رویکرد‌های «اختلال‌گرایانه» پیش می‌روند. وی تصریح کرد که شناخت درست از این ابعاد، نه تنها با سیاست‌های توسعه‌ای در تضاد نیست، بلکه از ارکان اصلی اقتدار ملی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های اجرایی، «شبکه ملی اطلاعات» را به عنوان یک نمونه بارز از عدم اجرای کامل و مشخص، مورد نقد قرار داد و آن را نشانه عدم درک درست مجریان از اهمیت موضوع دانست. همچنین وی از اهمیت استراتژیک سند «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (مصوب تابستان ۹۶) در این مسیر یاد کرد.

انتظاری در پایان، پیشنهاد خود را برای عبور از بن‌بست‌های فعلی، حرکت «گام‌به‌گام» و بهره‌گیری حداکثری از نظرات کارشناسی در جلسات تخصصی دانست و ابراز امیدواری کرد که با رویکردی متحد، بتوان مسیر پیشرفت در فضای مجازی را هموار کرد.