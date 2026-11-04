پخش زنده
امروز: -
راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با شعار محوری میثاق با شهیدان، نه سازش نه تسلیم نبرد با استکبار در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مردم شهرستان های استان سمنان و روستائیان نیز در سیزدهم آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در راهپیمایی انزجار از آمریکای جنایت کار و رژیم صهیونیستی شرکت گسترده داشتند.
قشرهای مختلف مردم به ویژه دانش آموزان، با حضور گسترده در این مراسم، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی و رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنهای و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی حمایت کامل خود را ازامام سید مجتبی خامنهای و رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت اعلام کردند.