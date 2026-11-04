نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد و نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری در پی حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در پیامی مشترک از این حضور حماسی قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد و نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری در پی حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در پیامی مشترک از این حضورحماسی قدردانی کردند.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حضور حماسی، پرشور و آگاهانه شما مردم بصیر، ولایت‌مدار و همیشه در صحنه استان دارالعباده و دارالعلم یزد، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان غیور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر جلوه‌ای بی‌نظیر از اتحاد، بیداری و استکبارستیزی را به نمایش گذاشت و برگ زرین دیگری بر افتخارات این دیار افزود.

طنین فریادهای رسای شما در میدان تاریخی امیرچقماق و میادین و خیابان‌های سراسر استان یزد، پیام روشنی بود از پیوند عمیق با آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و حمایت قاطع از مظلومان غزه و لبنان. شما با قدم‌های استوار و مشت‌های گره‌کرده خود به جهانیان ثابت کردید که راه پرنور و عزت‌آفرینِ قائد شهید امت اسلامی، امام شهید خامنه‌ای (قدس سره الشریف) و دیگر رهبران شهید جبهه مقاومت، هرگز بی‌رهرو نخواهد ماند و خون پاک این شهدای والامقام، اراده امت اسلامی را در مبارزه با ظلم و بیداد استکبار جهانی و صهیونیسم غاصب، مستحکم‌تر از همیشه ساخته است.

اینجانبان بر خود فرض می‌دانیم از این حضور پرشکوه و زمان‌شناسانه آحاد مردم شریف استان یزد، روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا، فرهنگیان، دانشگاهیان، کسبه و بازاریان، اصحاب رسانه و نیروهای مخلص نظامی، انتظامی و امنیتی که در خلق این حماسه نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.

از درگاه خداوند متعال، اقتدار و سربلندی روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیروزی نهایی جبهه حق بر باطل و توفیق و سلامتی همگان را در سایه‌سار توجهات حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) مسئلت داریم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

محمدرضا بابایی

استاندار یزد

ابوالقاسم وافی

نماینده مردم شریف استان یزد در مجلس خبرگان رهبری