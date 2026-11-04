به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدحسین حسنی در نشست خبری چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب، با اشاره به اهمیت تداوم رویداد‌های فرهنگی و هنری در کیش گفت: برگزاری مستمر این جشنواره از برنامه‌های مورد تأکید سازمان منطقه آزاد کیش است و استمرار آن می‌تواند به تقویت جریان ادبی و فرهنگی جنوب کشور کمک کند.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به محور‌های موضوعی این دوره افزود: جشنواره به روایت رویداد‌های جنگ، از جمله حادثه مدرسه در میناب و ناوچه دنا، و رنج‌هایی که مردم جنوب در پی حملات دشمن متحمل شدند، توجه داشته است.

حسنی، توجه نویسندگان به مسئولیت اجتماعی و ثبت روایت‌های جنگ را از ویژگی‌های ارزشمند این دوره دانست و گفت: پیوند ادبیات داستانی با رویداد‌های مهم و تجربه‌های مردم می‌تواند آثار ماندگاری برای نسل‌های آینده بر جای بگذارد.

ابراهیم حسن‌بیگی، دبیر چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه جنوب، نیز در این نشست با اشاره به برگزاری این رویداد در شرایط خاص کشور، گفت: آیین اختتامیه جشنواره آذر برگزار می‌شود و بلافاصله پس از آن، برنامه‌ریزی برای پنجمین دوره آغاز خواهد شد.

او انتشار مجموعه آثار برگزیده را از دستاورد‌های مهم جشنواره برشمرد و افزود: این آثار پس از چاپ در دسترس عموم قرار می‌گیرند و در کتابخانه ملی نیز ثبت می‌شوند تا در آینده به‌عنوان منابعی برای پژوهش درباره ادبیات داستانی جنوب مورد استفاده قرار گیرند.

دبیر جشنواره با اشاره به برنامه شورای سیاست‌گذاری برای برگزاری پنج دوره در حوزه داستان کوتاه، افزود: پس از این دوره‌ها، توسعه جشنواره به حوزه رمان و داستان کودک نیز در دستور کار قرار دارد. البته اجرای این برنامه‌ها به بررسی شرایط و میزان حمایت سازمان منطقه آزاد کیش نیاز دارد؛ چراکه بخش رمان زمان و هزینه بیشتری می‌طلبد.

حسن‌بیگی شش نامزد نهایی این دوره را سروش غلامی از شهرکرد، ابوالفضل نیکوبیان کاردان از قم، سمیه حسینی‌رجبی از شیراز، محمدحسین اکبری از کرمانشاه، یوسف یوسف‌علیپور از لامرد فارس و نگار تشکری از مشهد معرفی کرد و گفت: سه برگزیده اصلی از میان این نامزد‌ها در آیین اختتامیه آذر معرفی می‌شوند.

او با اشاره به بخش ویژه جشنواره با موضوع مدرسه میناب افزود: آثار این بخش علاوه بر داوری در بخش اصلی، به‌صورت جداگانه نیز ارزیابی شدند و سه نفر به‌عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

دبیر جشنواره، امیرحسین روح‌نیا از نیشابور، محبوبه صدیقیان از قم و عباس پیرزاده بیرانوند از خرم‌آباد را شایستگان تقدیر بخش ویژه معرفی کرد.