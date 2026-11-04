مدیرکل دفتر محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع خاک و هوا، بر ممنوعیت قانونی آتش‌زدن بقایای محصولات زراعی تأکید کرد و نسبت به خطرات زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از ماندگاری پلاستیک‌ها در خاک هشدار داد.



رضا بهراملو، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ضمن تأکید بر پایبندی وزارت جهاد کشاورزی به قوانین «هوای پاک» و «حفاظت از خاک»، اعلام کرد که آتش‌زدن بقایای محصولات زراعی به‌طور کلی ممنوع است.

وی تصریح کرد: این اقدام نه تنها باعث آلودگی هوا می‌شود، بلکه به دلیل تولید دمای بسیار بالا در سطح خاک، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بافت خاک و موجودات زنده آن وارد می‌کند.

فرآیند صدور مجوز استثنایی برای مبارزه با آفات

بهراملو با اشاره به وجود شرایط استثنایی در قانون هوای پاک برای مبارزه با برخی آفات و بیماری‌ها، تصریح کرد: اگر کشاورزی برای مقابله با آفتی خاص نیاز به سوزاندن بقایا داشته باشد، این درخواست نباید به‌صورت خودسرانه انجام شود. طبق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی، تشکیل یک کمیته کارشناسی متشکل از متخصصان زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، کارشناسان محیط‌زیست و حتی نیرو‌های آتش‌نشانی الزامی است تا ضرورت این اقدام بررسی شود.

وی افزود: پس از بازدید میدانی و تأیید کارشناسان، مجوز مشروط برای سطح مشخصی از زمین و با نظارت مستقیم مدیریت جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

مزایای علمی حفظ بقایا در خاک

مدیرکل دفتر محیط‌زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ارزش علمی حفظ بقایای گیاهی در خاک گفت: تحقیقات نشان می‌دهد حفظ بقایا در خاک، به‌ویژه در روش‌های کشت بدون خاک‌ورزی (No-tillage) و کم‌خاک‌ورزی، منجر به بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصول می‌شود. برخلاف گذشته، امروزه به دلیل ارزش اقتصادی بقایای گیاهی، کشاورزان تمایل بیشتری به جمع‌آوری آنها دارند که این امر علاوه بر حفظ خاک، از طریق بازگشت مواد آلی، به چرای دام نیز کمک می‌کند.

هشدار در مورد مخاطرات میکروپلاستیک‌ها

بهراملو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پسماند‌های پلاستیکی پرداخت و نسبت به خطرات ماندگاری طولانی‌مدت آنها در اراضی کشاورزی هشدار داد. وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای مصوبه کاهش مصرف پلاستیک، نظارت بر کشت‌های زیرپلاستیک و مالچ‌پلاستیک را بر عهده دارد و پویش ملی “نه به پلاستیک” را نیز دنبال می‌کند.

وی افزود: ذرات میکروپلاستیک که از تجزیه پلاستیک‌های کشاورزی حاصل می‌شوند، می‌توانند تا پانصدسال در خاک باقی بمانند. این ذرات با نفوذ به میان بافت خاک، کیفیت آن را کاهش داده و مانع از بهبود سطح مواد آلی می‌شوند. در نهایت، این پسماند‌ها با کاهش عملکرد محصول، مستقیماً به اقتصاد کشاورز و سلامت تولیدات کشور آسیب می‌زنند.

ضرورت تحول از مبدأ در تولید پلاستیک

بهراملو در پایان تأکید کرد که برای مقابله با این چالش، باید تحول از مبدأ شکل بگیرد.

وی پیشنهاد کرد: باید صنایع تولیدکننده پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را به سمت تولید مواد تجزیه‌پذیر هدایت کرد. همچنین در سطح اصناف و خرده‌فروشی‌ها، باید فرهنگ‌سازی شود تا مصرف کیسه‌های پلاستیکی کاهش یافته و استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و چندبارمصرف جایگزین شود. مهار این پسماند‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی و عزم ملی است.