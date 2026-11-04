رئیس اتحادیه ناشران دیجیتال، در جلسه نقد و بررسی مصوبه ۳۲ بندی، با اشاره به گذشت بیش از دو سال از رونمایی مصوبه ۳۲ بندی، نسبت به بی‌تفاوتی نهاد‌ها و بخش خصوصی هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی محمدپور در نشست نقد و بررسی مصوبه ۳۲ بندی، ضمن تحلیل چالش‌های پیش روی فضای مجازی، از وضعیت اجرای مصوبه ۳۲ بندی ابراز نگرانی کرد. وی اظهار داشت با وجود پتانسیل بالای سند مذکور برای تغییر مسیر حکمرانی دیجیتال، واکنش رسانه‌ای و اجتماعی در سطح معناداری به آن مشاهده نمی‌شود.

محمدپور در ادامه با اشاره به ریشه‌های این بن‌بست، از وجود چالش‌هایی در اجرای این سند خبر داد و گفت: «یکی از بزرگترین چالش‌ها این است که در سند تسهیم درآمد محتوا که یکی از بخش‌های مصوبه ۳۲ بندی است "محتوا" با "ترافیک" یکی انگاشته شده است که این یک خطای استراتژیک محسوب می‌شود؛ زیرا هدف اصلی حکمرانی باید مدیریت محتوا باشد، نه صرفاً مدیریت حجم ترافیک.»

رئیس اتحادیه ناشران دیجیتال همچنین به یکی از حساس‌ترین چالش‌های اجرایی، یعنی «تضاد منافع میان حاکمیت و بخش خصوصی» اشاره کرد. وی تصریح کرد: «در حالی که سند بر تولید محتوای بومی و حکمرانی داخلی تأکید دارد، دغدغه اصلی اپراتورهای مخابراتی تنها میزان مصرف ترافیک است. از منظر اقتصادی، واردات محتوا برای اپراتورها جذاب‌تر است، چرا که مدیریت و تولید آن هزینه‌ای برای آن‌ها ندارد و تنها به عنوان مصرف‌کننده ترافیک عمل می‌کنند.»

وی در پایان تأکید کرد که تا زمانی که حاکمیت نتواند مدل اقتصادی اپراتورها را از «فروشنده صرف ترافیک» به «شریک تولید محتوا» تغییر دهد، ابزارهای سنجش و انگیزه‌های اقتصادی بخش خصوصی با اهداف حکمرانی دولت همسو نخواهد بود و اجرای سند با چالش‌های جدی مواجه خواهد ماند.