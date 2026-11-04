با توجه به پیش‌بینی وقوع سرمای سطح یک در استان قزوین، کارشناسان هواشناسی از کشاورزان و باغداران خواستند برای جلوگیری از خسارت به محصولات و دام‌ها، اقدامات حفاظتی لازم را به سرعت انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره هواشناسی استان قزوین نسبت به احتمال وقوع سرمای کشاورزی در روز‌های آتی هشدار داد.

بر اساس این هشدار، احتمال وقوع یخ‌زدگی در برخی مناطق استان وجود دارد که می‌تواند برای محصولات حساس باغی و کشاورزی تهدیدآمیز باشد.

به کشاورزان و فعالان حوزه باغداری توصیه می‌شود جهت کاهش خسارات احتمالی، اقدامات حفاظتی لازم را برای محصولات خود به کار گیرند. همچنین در بخش دامداری و زنبورداری نیز بر لزوم رعایت پروتکل‌های حفاظتی در برابر سرمای شبانه تأکید شده است. از تمامی شهروندان خواسته شده تا برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر، اخبار رسمی هواشناسی را دنبال کنند.