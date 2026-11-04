رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی فارس و مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه رویداد ملی پتروفن با هدف پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های صنعت با هم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی فارس و مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حاشیه رویداد ملی پتروفن با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، شبکه‌سازی ظرفیت‌های تخصصی و پیوند آموزش‌های مهارتی با نیاز‌های صنعت با هم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست دو طرف بر ضرورت تقویت ارتباط نظام‌مند میان دانشگاه و صنعت، به‌کارگیری ظرفیت‌های مهارتی دانشگاه ملی مهارت و ایجاد زمینه‌های مشترک برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت پتروشیمی تأکید کردند.

آقای صادق‌پور، رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی فارس، با اشاره به ظرفیت ۱۷۰ دانشکده و آموزشکده این دانشگاه در سراسر کشور برای تأمین نیروی ماهر تأکید کرد : رویکرد اصلی دانشگاه، تربیت دانش‌آموختگانی با توانایی عملیاتی برای حضور در محیط واقعی کار است. وی حرکت از آموزش‌های عمومی به سمت تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز‌های واقعی صنعت پتروشیمی، بازنگری در محتوای آموزشی، توسعه دوره‌های تخصصی، ایجاد فرصت‌های کارآموزی و بهره‌گیری از پراکندگی منطقه‌ای دانشکده‌ها را به‌عنوان الگویی ملی برای توسعه اشتغال تخصصی و افزایش بهره‌وری ضروری دانست.

فوزیه مروت، مدیر راهبرد و زیرساخت توسعه محصول، فناوری و نوآوری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم با استقبال از توسعه تعاملات با دانشگاه ملی مهارت اظهار کرد: یکی از اهداف مهم رویداد ملی پتروفن در سال جاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده آموزش عالی کشور و ایجاد ارتباط مؤثر میان نیاز‌های صنعت و توانمندی‌های دانشگاه‌ها و مراکز علمی است.

وی با اشاره به برگزاری رویداد پتروفن در هشت منطقه کشور با مشارکت پارک‌های علم و فناوری، هدف این رویداد را تطبیق نیاز‌های فناورانه صنعت پتروشیمی با توانمندی‌های آموزش عالی برشمرد و نقش زیرساخت‌های مهارتی دانشگاه را در انتقال تجربه، ارتقای کیفیت آموزش و آشنایی عملی دانشجویان با تجهیزات صنعتی باارزش ارزیابی کرد.

مروت افزود: توسعه رشته‌ها متناسب با آمایش سرزمین و نیاز‌های واقعی صنعت و همچنین تعامل در حوزه فناوری و نوآوری می‌تواند به خلق ارزش اقتصادی پایدار منجر شود.

در پایان، دو طرف بر لزوم عبور از تفاهمات اولیه و تدوین برنامه‌های مشترک اجرایی برای تربیت نیروی متخصص و استمرار همکاری‌های پایدار میان دانشگاه و صنعت تأکید کردند.