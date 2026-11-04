به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، روح اله داودی با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی در لرستان گفت: فعالیت این سامانه از روز پنجشنبه در جنوب شرق استان آغاز می‌شود و تا جمعه‌شب در مناطق مختلف ادامه دارد.

وی افزود: همچنین از روز شنبه تا یکشنبه، اغلب نقاط استان تحت تأثیر فعالیت این سامانه خواهند بود.

به گفته کارشناس هواشناسی، این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، صاعقه، تگرگ، رگبار برف در مناطق کوهستانی و وزش باد شدید لحظه‌ای همراه خواهد بود.

داودی گفت: شدت و پراکندگی بارش‌ها می‌تواند در برخی مناطق موجب بروز مخاطرات جوی و خسارت شود.

وی درباره پیامد‌های فعالیت این سامانه بارشی هشدار داد و افزود: آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی‌شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و رودخانه‌های فصلی، احتمال طغیان، خطر ریزش کوه و انسداد راه‌های ارتباطی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

کارشناس هواشناسی لرستان اضافه کرد: آب‌گرفتگی منازل، خشک‌شدن و آسیب به محصولات کشاورزی و باغی و اختلال در تردد نیز دور از انتظار نیست.

داودی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت سامانه بارشی از شهروندان خواست از سفر‌های غیر ضروری پرهیز کنند و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی بپرهیزند.

وی همچنین بر خودداری از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها، رودخانه‌ها و خشکه‌رود‌ها تأکید کرد و افزود: عشایر از جابه‌جایی و چرای دام در مناطق پرخطر پرهیز کنند و کشاورزان نیز برداشت محصولات زراعی و باغی را به تعویق نیندازند.

داودی، پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها، استحکام سازه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی را از دیگر اقدامات ضروری برای مقابله با پیامد‌های احتمالی این سامانه عنوان کرد.