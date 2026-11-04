

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما بر اساس هشدار نارنجی کشاورزی، فعالیت سامانه بارشی از روز پنجشنبه تا یکشنبه موجب بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در مناطق سردسیر و کاهش محسوس دما در بخش‌هایی از کشور می‌شود.

این سامانه روز پنجشنبه استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، شمال فارس، جنوب و غرب اصفهان، نیمه غربی کردستان، جنوب همدان و مرکزی، شمال آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، البرز، قزوین و تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روز جمعه نیز بارش‌ها در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، مرکزی، همدان، شمال بوشهر و فارس، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، شمال البرز، تهران، قزوین، زنجان، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، روز شنبه استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، مرکزی، اصفهان، نیمه شمالی فارس، شمال بوشهر، تهران، قم، البرز، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و شرقی، شمال و غرب سمنان و ارتفاعات گیلان و مازندران تحت تأثیر سامانه قرار می‌گیرند.

روز یکشنبه نیز بارش‌ها در خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، تهران، البرز، قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، اصفهان، قم، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، نیمه شمالی بوشهر و فارس، یزد، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سمنان پیش‌بینی شده است.

این شرایط جوی می‌تواند به محصولات کشاورزی و تأسیسات این بخش خسارت وارد کند.

در همین زمینه، به کشاورزان و باغداران توصیه شده است مسیر‌های عبور آب و زهکش مزارع و باغات را پاکسازی کنند و با توجه به پیش‌بینی بارش‌ها، از آبیاری، محلول‌پاشی و سم‌پاشی در زمان فعالیت سامانه خودداری کنند.