به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عبدالرحیم قاصدی با اعلام آغاز ثبت‌نام اولیه طرح تعویض رایگان مخازن CNG تاکسی‌ها اظهار کرد: مالکان تاکسی‌هایی که اعتبار مخازن گاز خودروی آنها به پایان رسیده است و نیازمند تعویض مخزن هستند، می‌توانند برای انجام اقدامات اولیه و تشکیل پرونده به حوزه معاونت حمل‌ونقل مسافر مراجعه کنند.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف ارتقای ایمنی ناوگان تاکسیرانی و حمایت از رانندگان و مالکان تاکسی‌ها انجام می‌شود.

قاصدی با اشاره به دریافت کرایه اضافی از سوی برخی تاکسیرانان، بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب کرایه مسیر‌ها تأکید کرد و گفت: نرخ‌های تعیین‌شده علاوه بر چاپ در قالب دفترچه و تحویل به تاکسیرانان و درج در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان، در تابلو‌های میدانهای سطح شهر نیز نصب شده است و تاکسیرانان موظف به رعایت این نرخ‌ها هستند.

معاون حمل‌ونقل مسافر شهرداری تبریز با بیان اینکه گشت‌های نظارتی و انتظامی به‌صورت مستمر بر عملکرد تاکسیرانان نظارت می‌کنند ادامه داد: نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب کرایه نیز به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده دریافت کرایه اضافی، کد تاکسی متخلف را از طریق شماره تلفن ۳۴۷۹۹۱۰۸ حوزه بازرسی سازمان، یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۷۰۵۵۵ گزارش کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و رسیدگی شود.