سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: ارتش یمن به فضل الهی موفق شد یک فروند پهپاد شناسایی و مسلح دشمن سعودی را که بامداد امروز در آسمان استان تعز مشغول اقدامات خصمانه بود، سرنگون کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما به فضل الهی موفق شدند یک فروند پهپاد شناسایی و مسلح از نوع وینگ لونگ ۲متعلق به دشمن سعودی را که بامداد امروز در آسمان استان تعز مشغول اقدامات خصمانه بود، با استفاده از سلاحی مناسب سرنگون کنند. این دهمین پهپاد از این نوع است که از زمان آغاز تشدید درگیری‌ها سرنگون شده است.

یحیی سریع همچنین از حمله به تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان در شرق استان الجوف خبر داد و گفت: این تجمعات که تحت فرماندهی افسر سعودی به نام فارس الشمری قرار داشتند، با ۶ فروند موشک بالستیک هدف قرار گرفتند. به گفته سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، موشک‌ها به‌طور مستقیم به اهداف اصابت کردند و این حمله ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت و به انهدام شماری از خودرو‌های نظامی منجر شد.

یحیی سریع در ادامه از اجرای سه عملیات نظامی دیگر در صبح امروز خبر داد و اعلام کرد: نیرو‌های مسلح ما صبح امروز سه عملیات نظامی اجرا کنند. در عملیات نخست، یک رادار در شبه جزیره القحمه در شمال جیزان، با یک پهپاد هدف قرار گرفت که این حمله به فضل الهی با اصابت مستقیم همراه بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: در عملیات دوم، اردوگاه عاکفه در نجران با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت و این عملیات با موفقیت به هدف خود رسید.

یحیی سریع ادامه داد: در عملیات سوم نیز ساختمان فرماندهی و کنترل نیرو‌های گارد مرزی در جیزان با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفت که در پی آن، شماری از سربازان و افسران دشمن سعودی کشته و زخمی شدند.