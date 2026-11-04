به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در بخش‌هایی از متن پیام مشترک آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی‌فقیه در گیلان و امام جمعه رشت و دکتر هادی حق شناس استاندار گیلان آمده است.

ملت شریف، بصیر و انقلابی استان گیلان؛ یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و تجلی‌گاه اراده‌های پولادین ملتی است که آموخته است چگونه در برابر هر فزون‌خواهی و توطئه‌ای، استوار و سرسخت بایستد.

حضور حماسی، پرشور و آگاهانه شما مردم جانفدا و مبعوث شده، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه سراسر استان گیلان از اقصی نقاط شهری و روستایی در راهپیمایی امسال، بار دیگر نشان داد که آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، زنده‌تر و پویاتر از همیشه در دل‌ها جریان دارد و توطئه‌ها و جنگ روانی دشمنان، هیچ خللی در عزم راسخ این دیار در مسیر مقاومت ایجاد نخواهد کرد.

بر خود لازم می‌دانیم از این حضور موج‌آفرین، صمیمانه از آحاد مردم غیور استان قدردانی کنیم؛ و به‌ویژه مراتب سپاس ویژه خود را نثار دانش‌آموزان عزیز و پرشور، دانشجویان بصیر و آینده‌ساز، فرهنگیان و اساتید فرهیخته، نیرو‌های مقتدر نظامی، انتظامی و امنیتی که مایه امنیت و آرامش جامعه‌اند، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی تشکل‌های مردمی و اصحاب رسانه نماییم که با حضور به‌هنگام و مسئولانه خود در میدان، جلوه‌ای بی‌نظیر از همدلی و بصیرت را خلق کردند.

دوام توفیقات همگان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) از خداوند منان مسالت داریم.