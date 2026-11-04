رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، از واگذاری مسئولیت تدوین سند ملی آموزش‌های مهارت‌محور دریایی به این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، گفت: این مأموریت با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان و با هدف توسعه اقتصاد دریامحور کشور انجام می‌شود.

مرتضی بختیاری، با اشاره به ظرفیت‌های دریایی کشور و استان خوزستان افزود: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر چهار مأموریت راهبردی ملی در حوزه توسعه دریامحور، از جمله تدوین برنامه جامع توسعه دریامحور کشور، نقشه راه فناوری‌های دریایی، طرح تحول آموزش علوم و فنون دریایی و سند ملی آموزش‌های مهارت‌محور دریایی را بر عهده دارد.

وی تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب‌سازی آموزش‌ها با نیازهای صنعت دریایی را از اهداف این مأموریت‌ها عنوان کرد.

فاطمه منصوری رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز با تأکید بر ضرورت گسترش آموزش‌های مهارتی متناسب با نیازهای حوزه دریا، همکاری این سازمان با دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر را زمینه‌ساز تقویت آموزش‌های تخصصی و مهارت‌محور دانست.

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تجهیزاتی مراکز فنی و حرفه‌ای خوزستان و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد دریامحور تأکید شد.