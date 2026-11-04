نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید گفت: حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان‌دهنده گسترش آگاهی و تقویت روحیه استکبارستیزی در نسل جوان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان فرصتی برای بازخوانی جنایت‌ها و سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در برابر ملت‌هاست، گفت: حضور پرشور مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، نشان‌دهنده گسترش آگاهی و تقویت روحیه استکبارستیزی در نسل جوان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم، در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان با اشاره به جایگاه این روز در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه استکبار جهانی اظهار کرد: سالگرد ۱۳ آبان و مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در حقیقت ضربه‌ای بر چهره استکبار آمریکایی و فرصتی برای یادآوری جنایت‌ها، خیانت‌ها و ظلم‌هایی است که آمریکا در طول سال‌ها در حق ملت‌ها روا داشته است.

وی افزود: راهپیمایی ۱۳ آبان تنها یک مراسم ملی نیست، بلکه به نمادی برای یادآوری جنایت‌های آمریکا و استکبار جهانی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است؛ چراکه در این مناسبت، ابعاد مختلف سلطه‌طلبی و رفتار‌های ظالمانه قدرت‌های استکباری برای افکار عمومی بازخوانی می‌شود.

موسوی مقدم با بیان اینکه تبیین این واقعیت‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به نسل‌های جدید دارد، تصریح کرد: یادآوری جنایت‌های استکبار موجب می‌شود نسل نو و جوانان امروز با شناخت بیشتری در مسیر استکبارستیزی و مقابله با ظلم حضور پیدا کنند و نسبت به مسائل جهان پیرامون خود حساس و آگاه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم در راهپیمایی امسال، خاطرنشان کرد: آنچه در مراسم امسال مشاهده شد، افزایش قابل توجه جمعیت نسبت به سال گذشته بود؛ به‌ویژه حضور دانش‌آموزان بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. همچنین دانشجویان، استادان دانشگاه، عالمان و فرهیختگان جامعه نیز حضوری فعال در این مراسم داشتند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عملکرد و رفتار استکبار جهانی در یک سال اخیر، افکار عمومی و احساسات ملت‌ها را بیش از گذشته متوجه ماهیت سیاست‌های سلطه‌طلبانه کرده است و همین مسئله زمینه حضور آگاهانه‌تر مردم در چنین مناسبت‌هایی را فراهم آورده است.

موسوی مقدم در پایان تأکید کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، جلوه‌ای از زنده بودن روحیه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی در جامعه و نشانه انتقال این آرمان به نسل جوان است؛ نسلی که با حضور خود نشان می‌دهد این مسیر همچنان با آگاهی، شور و انگیزه ادامه دارد.