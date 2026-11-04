به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت رسانه ملی در برنامه ایران‌جان، معرفی مزیت‌های سرمایه‌گذاری، مجوز‌های بی‌نام، توانمندی‌های اقتصادی و جاذبه‌های گردشگری استان را از اولویت‌های این رویداد دانست.

استاندار با تأکید بر ضرورت معرفی جامع ظرفیت‌های استان در همه بخش‌ها، گفت: ظرفیت‌های استان باید با اولویت معرفی و چهره‌ها و مفاخر استان نیز بیشتر از گذشته در رسانه‌ها معرفی شوند.

بهمن نوری در نشست با معاونین سازمان صدا و سیما با اشاره به لزوم معرفی درست مزیت‌های منحصر‌به‌فرد استان افزود: اولین‌های استان، از جمله تولید بوکسید و آلومینیوم و فرش دوروی ابریشم، از توانمندی‌هایی است که باید ویژه معرفی شود.

وی همچنین بر معرفی روحیه سلحشوری مردمان خراسان شمالی تأکید کرد و افزود: این ویژگی ارزشمند مردمان استان باید در تولیدات رسانه‌ای بیش از پیش بازتاب یابد.

استاندار تصریح کرد: معرفی دقیق و اولویت‌مند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد سرمایه‌گذاری، اشتغال و توسعه پایدار استان شود.