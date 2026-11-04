قائم‌مقام خبرگزاری صداوسیما در یادداشتی به مناسبت سیزدهم آبان ماه، تأکید کرد: سیزدهم آبان ۱۴۰۵ در تقویم تحولات راهبردی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطف و نقطه تلاقی کم‌نظیری میان ارکان ایدئولوژیک و هویتی انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، متن یادداشت هادی البرزی به این شرح است:

سیزدهم آبان ۱۴۰۵ در تقویم تحولات راهبردی جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطف و نقطه تلاقی کم‌نظیری میان ارکان ایدئولوژیک و هویتی انقلاب اسلامی است. این مناسبت امسال، برخلاف سال‌های گذشته، نه‌صرفاً بازخوانی یک رخداد تاریخی، بلکه تجلی‌گاه یک «نگاه تمدنی در راستای استکبارستیزی و تولد ابرقدرت چهارم» است؛ حماسه‌ای که مؤلفه‌های آن در قالب چهار محور اصلی قابل تبیین است:

الف) ارکان اقتدار ملی و سرمایه اجتماعی

استمرار اقتدار نظام در مقابله با مستکبران عالم، با نخستین ۱۳ آبان پس از عروج امام شهید و زعامت رهبر رشید انقلاب، آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، ابعاد تازه‌ای به این روز بخشیده است. این پیوند زعامت و امت، در بستر حضور سراسری در بیش از ۹۰۰ شهر کشور و خروش «ملت مبعوث، خونخواه و منتقم»، به نمایشگر انسجام درونی و تجدید بیعتی سراسری بدل شده است؛ راهپیمایی‌ای که صرفاً یک آیین تقویمی نیست، بلکه حضوری میدانی در حمایت از ارکان اقتدار ملی است.

ب) تقویم مقاومت و هماوردی در جنگ تحمیلی سوم

۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته متفاوت است؛ چراکه ما در میانه جنگ تجاوزکارانه آمریکا قرار داریم؛ جنگی که از ۹ اسفند آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تقارن این روز با ۲۵۰ مین روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم، پارادایم امنیت ملی ایران را از سطح بازدارندگی کلاسیک به «مقاومت فعال و تهاجمی» ارتقا داده است.

تبیین عظمت ایستادگی ملت در این تقویم فشرده، بطلان ادعا‌های هژمونیک ایالات‌متحده را ثابت کرد. فروریختن هیمنه نظامی آمریکا در این کارزار، پرده از این حقیقت برداشت که «دست چدنی» امپریالیسم دیگر حتی با دستکش مخملین رسانه‌ای نیز قابل پنهان‌سازی نیست و دشمن در صحنه جنگ واقعی، درمانده‌تر از همیشه است.

ج) الگوی تمدنی، ابرقدرت چهارم و انزوای استکبار

ازمنظر گفتمان ژئوپلیتیک، ایران اسلامی از مرز یک بازیگر منطقه‌ای عبور کرده و به «ابرقدرت چهارم جهان» در تقابل با آمریکای جهان‌خوار بدل شده است. فراتر از مرز‌های جغرافیایی، مقاومت ایران اکنون به «الگوی الهام‌بخش جهانی» تبدیل شده که موجبات بیداری ملت‌ها و جهش تنفر بین‌المللی از رژیم صهیونیستی و ایالات‌متحده را فراهم ساخته است. قرار گرفتن ایران در خط مقدم مبارزه با وقیح‌ترین مدعیان حقوق بشر، جبهه حق را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار داده است.

د) حافظه تاریخی و میثاق با خون شهیدان

ذکر نام شهدای شاخص از اولین شهید دفاع مقدس سوم (امام شهید)، فرماندهان، از دانش‌آموزان و معلمان مدرسه «شجره طیبه» میناب تا شهدای ورزشگاه لامرد و. پیوند میان نسل دفاع و نسل مقاومت نوین را استوار ساخته است.

درنهایت، تجلی اوج این مبارزه، طنین‌انداز شدن فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» در سراسر کشور خواهد بود. شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار»، چارچوبی را ترسیم می‌کند که در آن، حافظه تاریخی، خون شهیدان و راهبرد مبارزه ساختاری با نظام سلطه در یک نقطه‌ی کانونی به هم می‌رسند و حماسه‌ای متفاوت را رقم می‌زنند.