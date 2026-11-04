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خبرهایی از مناطق مختلف گیلان (۱۳ آبان ۱۴۰۵)
۴ خبر کوتاه در بسته خبرهای کوتاه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ جای گرفته است.
آیینهای ویژه به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان اجرا شد
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز بخش رودبنه
فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز بخش رودبنه با تأکید بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن گفت: آشنایی دانشآموزان با سیره و آرمانهای شهدای والامقام، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی دارد.
یادواره شهدای دانش آموز در ماسال
امام جمعه ماسال هم در یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان گفت: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری و ایثارگری شهدا است و بر همه ما واجب است که ادامهدهنده راه این بزرگ مردان تاریخ پر افتخار وطن باشیم.
معارفه مدیر حوزه علمیه فومن
در مراسمی با حضور مدیر حوزههای علمیه گیلان و امام جمعه فومن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام والمسلمین قربانی مدیر قبلی حوزه علمیه آیت الله بهجت فومنی، حجت الاسلام والمسلمین شفیعی به عنوان مدیر جدید این حوزه معرفی شد.