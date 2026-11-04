به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، خبر‌هایی متنوع در بسته اخبار کوتاه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ گنجانده شده است.

آیین‌های ویژه به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان اجرا شد

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بخش رودبنه

فرمانده سپاه ناحیه لاهیجان در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز بخش رودبنه با تأکید بر تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن گفت: آشنایی دانش‌آموزان با سیره و آرمان‌های شهدای والامقام، نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی دارد.

یادواره شهدای دانش آموز در ماسال

امام جمعه ماسال هم در یادواره شهدای دانش آموز این شهرستان گفت: اقتدار و امنیت امروز کشور، مرهون فداکاری و ایثارگری شهدا است و بر همه ما واجب است که ادامه‌دهنده راه این بزرگ مردان تاریخ پر افتخار وطن باشیم.

معارفه مدیر حوزه علمیه فومن

در مراسمی با حضور مدیر حوزه‌های علمیه گیلان و امام جمعه فومن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حجت الاسلام والمسلمین قربانی مدیر قبلی حوزه علمیه آیت الله بهجت فومنی، حجت الاسلام والمسلمین شفیعی به عنوان مدیر جدید این حوزه معرفی شد.