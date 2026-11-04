کارخانه اسید سیتریک شرکت کشت و صنعت جوین در نخستین کنگره بین‌ المللی حلال و سلامت، از سوی معاونت غذا و دارو به عنوان «واحد نمونه ملی سال ۱۴۰۵» معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرعامل مجموعه کشت و صنعت جوین گفت: انتخاب کارخانه اسید سیتریک جوین به عنوان واحد نمونه ملی در سال ۱۴۰۵ در یک رویداد بین‌ المللی، گواهی روشن بر توانمندی‌ های فنی، تخصصی و مدیریتی فرزندان این مرز و بوم در عرصه صنعت است.

سید محمد حسینی افزود: این مجتمع تولیدی همواره رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی کیفیت، سلامت و ایمنی را در راس برنامه‌ های خود قرار داده و دستیابی به این جایگاه، نشان‌ دهنده استمرار حرکت مجموعه در مسیر تولید محصولاتی باکیفیت و رقابت‌ پذیر در سطوح ملی و جهانی است.

حسینی ادامه داد: حضور در چنین رویدادهای بین‌ المللی و تعامل با فعالان و استانداردهای جهانی حلال و سلامت، بستر مناسبی برای تبادل تجربیات، معرفی ظرفیت‌ های صنعتی کشور و توسعه همکاری‌ های بین‌ المللی فراهم می‌کند و کشت و صنعت جوین با اتکا به ظرفیت‌ های داخلی، با قدرت به مسیر توسعه و نوآوری خود ادامه خواهد داد.

نخستین کنگره بین‌ المللی حلال و سلامت با حضور مقامات داخلی و خارجی، متخصصان حوزه صنعت و سلامت و نمایندگان سازمان‌ های حلال از حدود ۶۰ کشور جهان (از جمله مکزیک، مالزی، مصر، عراق، آرژانتین، اندونزی، پاکستان، ترکیه و ایران) در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد.

در این رویداد بین‌ المللی که با حضور نمایندگان حدود ۳۰۰ شرکت برگزار شد، کارخانه اسید سیتریک کشت و صنعت جوین به عنوان واحد نمونه ملی سال ۱۴۰۵ برگزیده شد.