معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از کوتاه شدن زمان تعیین عوارض در فرایند اسقاط خودرو خبر داد و گفت: با اصلاح ساختار‌های اجرایی و توسعه اتوماسیون اداری، این زمان از هفت روز به یک روز رسیده است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با اعلام نیاز ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی ۸۶ هزار دستگاه خودرو، خواستار حمایت اتاق تهران از پیش‌بینی منابع مالی این طرح در بودجه سال ۱۴۰۶ شد و بر مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور تأکید کرد.

آغاز طرح اسقاط وانت نیسان با تسهیلات ۲۳ درصدی

رئیس هیئت عامل ایدرو از آغاز طرح اسقاط وانت نیسان با تسهیلات ۲۳ درصدی خبر داد و گفت: توسعه الگو‌های تأمین مالی، لیزینگ خودرو و استفاده از گواهی صرفه‌جویی سوخت از راهکار‌های موردنظر برای افزایش مشارکت در نوسازی ناوگان است.

مقیمی همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه اظهار کرد: ارزش مجموع صرفه‌جویی و فرصت افزایش بهره‌وری مصرف سوخت از محل اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده، نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

مشوق‌های دلاری برای نوسازی کشنده‌های فرسوده

وی با تشریح برنامه نوسازی ناوگان سنگین گفت: برای جایگزینی بیش از ۳۰ هزار دستگاه کامیون کشنده با عمر بالای ۵۰ سال، به ازای هر دستگاه ۲۴ گواهی اسقاط به ارزش تقریبی پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص می‌یابد.

به گفته مقیمی، علاوه بر این مشوق، یارانه صرفه‌جویی سوخت مبتنی بر پیمایش نیز از ۲ هزار تا ۲۰ هزار دلار برای این طرح پیش‌بینی شده است.

وی طراحی بسته‌های نوسازی برای ۹۶ هزار تاکسی و موتورسیکلت عمومی را از دیگر برنامه‌های پیش‌رو عنوان کرد و از بازنگری آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف افزایش ظرفیت اسقاط به سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خبر داد.

صرفه‌جویی ۳ میلیارد لیتری بنزین با نوسازی ناوگان

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به ظرفیت صرفه‌جویی سوخت در صورت نوسازی ناوگان فرسوده گفت: جایگزینی یک میلیون دستگاه خودرو و سه میلیون موتورسیکلت فرسوده می‌تواند سه میلیارد لیتر صرفه‌جویی بنزین به همراه داشته باشد.

وی همچنین درباره سناریوی خوش‌بینانه اسقاط خودرو‌های فرسوده توضیح داد: با خروج ۷۰۰ هزار دستگاه از محل شماره‌گذاری خودرو‌های جدید و یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه از طریق مشوق‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان اسقاط مجموعاً ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو و صرفه‌جویی ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر سوخت وجود دارد.

بازگشت ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه به چرخه تولید

مقیمی با اشاره به عملکرد سه سال گذشته در حوزه اسقاط و نوسازی ناوگان اظهار کرد: در این مدت بیش از ۷۰۰ هزار خودرو اسقاط و ۱۵۰ هزار دستگاه نوسازی شده است؛ آماری که معادل ۲۵ درصد کل اسقاط انجام‌شده در ۲۰ سال گذشته است.

به گفته وی، اجرای این برنامه‌ها علاوه بر صرفه‌جویی بیش از دو میلیارد لیتر بنزین و کاهش ۱۰ درصدی آلاینده‌ها، به بازگشت بیش از ۴۴۰ هزار تن مواد اولیه به ارزش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید منجر شده است.

رئیس هیئت عامل ایدرو، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، هزینه‌های ارزی و تصادفات را از نتایج نوسازی ناوگان دانست و بر همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری‌ها، ایمیدرو و نظام بانکی برای تأمین منابع و اجرای برنامه‌های پیش‌رو تأکید کرد.

وی همچنین از اصلاح فرایند‌های اجرایی این حوزه خبر داد و گفت: با توسعه اتوماسیون اداری، زمان تعیین عوارض از هفت روز به یک روز کاهش یافته و سازوکار قیمت‌گذاری گواهی‌های اسقاط نیز برای افزایش شفافیت و تناسب با تغییرات قیمت خودرو‌های نو و فرسوده بازنگری شده است.