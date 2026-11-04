یادواره شهدای تروریستی حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و شهید معصومه کرباسی نخستین بانوی راه قدس و مقاومت در شهرستان استهبان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با تجمعات شبانه، یادواره شهدای حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و شهید معصومه کرباسی نخستین بانوی شهید ایرانی راه قدس و مقاومت با حضور خانواده این شهیده و قشر‌های مختلف مردم در دبیرستان فاطمیه استهبان برگزار شد.

سخنرانی، روایتگری خانواده شهیده کرباسی و خاطرات و ابعاد شخصیتی این شهید از برنامه‌های این مراسم بود.

شهید معصومه کرباسی به همراه همسرش۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۳، در حملۀ پهپاد رژیم صهیونیستی در شهر جونیه لبنان به شهادت رسید.

در ۲ حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۱۵ نفر به شهادت رسیدند.