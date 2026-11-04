مسابقات تیم‌های لایپزیش آلمان و منچستر سیتی انگلیس، آاک آتن و رئال مادرید و اسلاویاپراگ و آرسنال، امشب از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

نگاهی به سه برنامه ورزشی، چهارشنبه ۱۳ آبان

نگاهی به سه برنامه ورزشی، چهارشنبه ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات پرهیجان و داغ لیگ قهرمانان اروپا در حال برگزاری است که امشب از هفته چهارم مرحله گروهی در اروپا، ۹ بازی برگزار می‌شود که گروه ورزش شبکه سه، مسابقه دو تیم لایپزیش و منچستر سیتی را برای دوستداران این رقابت‌ها انتخاب کرده است و برنامه «گزارش ورزشی» این بازی را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

مسابقه ساعت ۲۳:۳۰ به میزبانی آلمان در شهر لایپزیش و ورزشگاه ردبول آرنا برگزار می‌شود. برای گزارش این دیدار میثم محمدزاده در استودیو پخش شبکه حضور دارد.

شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا، تقابل دو تیم رئال مادرید و آاک آتن را زنده پخش می کند. گزارشگر این بازی مجید عابدی است.

این مسابقه ساعت ۲۱:۱۵ در قالب برنامه «لذت فوتبال» پخش می شود.

رئال مادرید با شش برد متوالی در تمام رقابت‌های این فصل، قدرت فوق‌العاده‌ای از خود نشان داده است. در همین حال، آاک آتن به تازگی یک سری مسابقات نه چندان رضایت‌بخش را پشت سر گذاشته و در صورت میزبانی از تیم سلطنتی اسپانیا، با چالش بزرگی رو‌به‌رو خواهد بود. با وجود امتیاز میزبانی، نماینده یونان احتمالاً بازی سختی خواهد داشت.

برنامه زنده «لذت فوتبال» شبکه ورزش، در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا ۲۷_۲۰۲۶، از ساعت ۲۳:۳۰، فوتبال تیم‌های اسلاویا پراگ و آرسنال را با گزارشگری محمد سیانکی و زنده پوشش می دهد.

آرسنال در این فصل با ۳ بازی و کسب ۷ امتیاز در رتبه نهم و اسلاویا پراگ با همین تعداد بازی و یک امتیاز در رده ۳۲ جدول لیگ قهرمانان اروپا ایستاده است.