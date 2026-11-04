متهم به قتل عمد یک شهروند طلافروش با سلاح گرم در تهران در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد و جسد مقتول و طلاجات مسروقه به میزان تقریبی ۳.۵ کیلوگرم کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری استان تهران، در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع قتل یک شهروند طلافروش با استفاده از سلاح گرم، سرقت حدود ۳.۵ کیلوگرم طلاجات متعلق به وی و مخفی‌سازی جسد، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، دستورات قضایی لازم برای شناسایی متهم، کشف جسد، دستیابی به اموال مسروقه و بررسی ابعاد مختلف واقعه صادر شد.

ناصر عتباتی افزود: در اجرای دستورات صادره و با پیگیری مستمر بازپرس و سرپرست مجتمع قضایی امور جنایی تهران و تلاش همکاران این مجموعه، در کنار اقدامات تخصصی و عملیاتی کارآگاهان پلیس آگاهی، متهم در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد. در ادامه این اقدامات، جسد مقتول در محدوده بخش قلعه‌نو کشف و طلاجات مسروقه به میزان تقریبی ۳.۵ کیلوگرم نیز به دست آمد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی با هدف تکمیل ادله و مستندات، بررسی دقیق نحوه و کیفیت وقوع جرم و احراز نقش و میزان مسئولیت اشخاص مرتبط ادامه دارد و تصمیم قضایی درباره اتهامات انتسابی بر اساس محتویات پرونده و موازین قانونی اتخاذ خواهد شد. صیانت از امنیت جانی و مالی شهروندان و رسیدگی قاطع، دقیق و قانونمند به جرایم خشن، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان تهران است.