به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهدی مجتهد در نشست هماهنگی برنامه ایران جان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و معاونین استاندار و استاندار خراسان شمالی و جمعی از معاونین سازمان صدا و سیما برگزار شد، گفت: فرصت ایران جان سبب می‌شود اقشار کمتر دیده شده جایگاه خود را بیش از گذشته در رسانه ببینند و بشنوند و این امر ظرفیت مناسبی برای ارتقای عدالت رسانه‌ای است.

وی با بیان اینکه همه بخش‌های صداوسیما کاملاً آماده معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها، به‌ویژه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری هستند، افزود: «ایران جان» می‌تواند در داخل و خارج از مرز‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کند و شبکه‌های برون‌مرزی نیز کاملاً آماده‌اند تا در قالب رویداد «ایران جام»، استان را معرفی کنند.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما هم در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره رویداد «ایران‌جان» با تأکید بر ضرورت معرفی درست ظرفیت‌ها و فرهنگ استانی در این رویداد، گفت: خراسان شمالی نماد وحدت ایران است و حرف‌های نشنیده و دیدنی‌های ندیده شده زیادی دارد.

کیخا با اشاره به برگزاری یازده دوره موفق از رویداد ایران‌جان اظهار کرد: این رویداد تا کنون دستاورد‌ها و بازخورد‌های فوق‌العاده‌ای داشته و باید با هنرمندی و شناخت درست از ظرفیت‌های کشور، ایران را معرفی کنیم.

معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما افزود: رویداد ایران‌جان فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان‌هاست و خراسان شمالی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود می‌تواند شگفتی‌ساز این دوره از رویداد باشد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی صحیح فرهنگ استانی و ظرفیت‌های بومی، از اهداف اصلی این رویداد است و امیدواریم با همکاری همه جانبه، شاهد درخشش استان‌ها در این عرصه باشیم.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه اجرای برنامه ملی «ایران‌جان» با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و مزیت‌های فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری خراسان شمالی میان استانداری و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مبادله شد.