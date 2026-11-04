در نشست نماینده مردم سپیدان و بیضاء با معاون وزیر راه و شهرسازی، راهکار‌های تسریع در اجرای طرح‌های مسکن ملی و حل مسائل زمین‌های فرهنگیان و دانشجویان بررسی و تعیین تکلیف شد.

تصمیمات جدید در طرح‌های مسکن و عمرانی سپیدان و بیضاء

تصمیمات جدید در طرح‌های مسکن و عمرانی سپیدان و بیضاء

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست مشترک نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس با معاون وزیر راه و شهرسازی برای بررسی و شتاب‌بخشی به طرح‌های مسکن و عمران شهری برگزار شد.

در این دیدار، پس از ارزیابی آخرین وضعیت ساخت‌وسازها، دستورات ویژه‌ای برای سرعت‌بخشی به عملیات محوطه‌سازی و ساخت دیوار حائل در طرح ۴۰۰ واحدی اردکان صادر گردید.

همچنین موضوع تعیین تکلیف اراضی مسکن فرهنگیان شهر بیضاء و تأمین زمین مورد نیاز جهت توسعه طرح‌های رفاهی و خوابگاهی صندوق رفاه دانشجویان در اردکان مورد بحث قرار گرفت.

مسئولان حاضر در پایان بر لزوم رفع سریع موانع حقوقی و اجرایی تأکید کردند تا زمینه تکمیل زیرساخت‌ها و خانه‌دار شدن شهروندان در این منطقه تسریع یابد.