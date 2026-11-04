کارشناس هواشناسی ایلام از ورود سامانه ناپایدار بارشی به استان و فعالیت آن تا اواسط هفته آینده خبر داد و نسبت به خطر صاعقه، آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌های فصلی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگوی جوی گفت: امروز شاهد ورود سامانه ناپایدار بارشی به استان هستیم و این سامانه کم‌وبیش تا اواسط هفته آینده استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: طی فعالیت این سامانه، بارش باران، وقوع رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود و انتظار داریم استان بارش خوب و مؤثری را از این سامانه دریافت کند.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به گستردگی خطر‌های این سامانه تصریح کرد: به علت احتمال برخورد صاعقه به‌ویژه در ارتفاعات، آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیر‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هم‌استانی‌های عزیز می‌خواهیم طی روز‌های آینده از صعود به ارتفاعات و اتراق در مسیر‌ها و اطراف رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و کارفرمایان نیز نسبت به استحکام سازه‌های موقت اقدام نمایند.

هوشمندفر درباره وضعیت دما نیز خاطرنشان کرد: از نظر دمایی امروز تغییر محسوسی نخواهیم داشت، اما با فعالیت این سامانه انتظار داریم دمای هوا ۳ تا ۵ درجه کاهش پیدا کند.