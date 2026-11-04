به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در نشست ستاد ملی مدیریت بحران که با حضور استانداران سراسر کشور و مسئولان ارشد کشوری و سازمان هواشناسی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تبیین تمهیدات اتخاذشده برای مدیریت بارش‌ها و مهار مخاطرات احتمالی اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از میانه شهریورماه با پیش‌بینی الگو‌های بارشی وارد فاز پیشگیری و برنامه‌ریزی عملیاتی شده است و هم‌اکنون در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد.

وی با تشریح ساختار جلسات هماهنگی تصریح کرد: تا کنون سه جلسه اصلی مدیریت بحران در سطح استان، ده‌ها نشست تخصصی و کارشناسی و به تبع آن جلسات متناظر شهرستانی به ریاست فرمانداران به‌طور منظم تشکیل شده است تا سناریو‌های مقابله با هرگونه حادثه احتمالی با دقت طراحی و اجرا شود.

رحمانی با اشاره به مأموریت‌های ابلاغی به مدیریت‌های شهری تأکید کرد: دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌ای به تمامی شهرداری‌های استان ابلاغ شد و در همین راستا، عملیات گسترده لایروبی کانال‌ها، مسیل‌ها و جداول آب در کلیه مناطق شهری به سرانجام رسید.

وی با تمرکز بر تدابیر ویژه در شهر یاسوج خاطرنشان کرد: با هدف دفع خطرات جانی و مالی در جریان تندباد‌ها و بارش‌های شدید، ۷۰ اصله درخت فرسوده و پرخطر در سطح شهر یاسوج شناسایی و ایمن‌سازی شد و پاکسازی نخاله‌های ساختمانی طرح‌های شهری نیز با سرعت صورت گرفت.

نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حل یکی از معضلات دیرینه شهری در یاسوج یادآور شد: منطقه شرف‌آباد یاسوج همواره از کانون‌های پرحادثه و دچار آبگرفتگی‌های شدید بود که با یک اقدام عمرانی و احداث کانال دفع آب‌های سطحی، این معضل به‌طور کامل مرتفع شد و همزمان کلیه ماشین‌آلات شهری تعمیر گردید.

رحمانی پیرامون وضعیت مدیریت منابع آب و ظرفیت سد‌های استان عنوان کرد: در بخش آب منطقه‌ای، ۱۰۰ مخزن و مسیر رودخانه‌ای استان به‌طور دقیق مورد پایش قرار گرفت و با تخلیه و رهاسازی ۲۰ میلیون مترمکعب از ذخایر سد کوثر جهت مهار سیلاب‌های ورودی، در حال حاضر ۳۰ درصد از ظرفیت سد کوثر و ۶۳ درصد از ظرفیت سد چمشیر خالی نگه‌داشته شده است.

وی در خصوص ایمنی تأسیسات آبی اضافه کرد: تعداد ۱۰۰ سازه تقاطعی فاقد آبگذری استاندارد در سطح استان شناسایی شد و تیم‌های فنی موظف شدند: سریعاً تمهیدات اصلاحی و فنی لازم را برای تضمین عبور ایمن سیلاب‌ها پیاده‌سازی نمایند.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد هم با ارزیابی حوزه حمل‌ونقل و راهداری بیان کرد: پاکسازی کامل دهانه‌های پل‌ها و آبرو‌ها به پایان رسیده و نقاط حادثه‌خیز توسط اکیپ‌های مشترک راهداری و راه و شهرسازی احصا شده است؛ ضمن اینکه گشت‌های راهداری با ناوگان مجهز به‌صورت شبانه‌روزی و در هماهنگی نزدیک با پلیس راه، پایش لحظه‌ای کلیه جاده‌های اصلی و برف‌گیر را آغاز کرده‌اند.

رحمانی همچنین با هشدار به مجریان پروژه‌های عمرانی تأکید کرد: دستور آماده‌باش به تمام پیمانکاران راه و شهرسازی ابلاغ شده و ملزم گردیده‌اند نسبت به ایمن‌سازی فوری کارگاه‌ها اقدام کنند و دستور داده شد فعالیت کارگاهی در کلیه نقاط پرخطر و حادثه‌آفرین تا زمان تثبیت شرایط جوی متوقف گردد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به رویکرد جدید مدیریت استان در واگذاری مسئولیت به مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: برای نخستین بار دهیاری‌های استان مکلف شدند: با تجهیز امکانات محلی و نظارت میدانی، خط اول مدیریت بحران را در پهنه‌های روستایی شکل دهند.

وی در پایان با اشاره به آسیب‌پذیری بخش تولید و کشاورزی ابراز داشت: با توجه به فعالیت ۳۱۲ مزرعه پرورش ماهی در بستر و حاشیه رودخانه‌های کهگیلویه و بویراحمد، سازمان جهاد کشاورزی ملزم شد هشدار‌های بازدارنده و تدابیر حفاظتی لازم را سریعاً به مزارع شیلات ابلاغ کند تا تمام پیکره امدادی اعم از راهداری، هلال‌احمر، اورژانس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تمام قوا از امنیت و معیشت مردم پاسداری کنند.

پیش تر مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد، از ورود سامانه بارشی از فردا پنج شنبه و صدور هشدار سطح نارنجی در این رابطه خبر داد.

علی کرمی گفت: در پی این سامانه که تا روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت مخاطراتی از جمله رگبار باران، رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ، تندباد‌های لحظه‌ای، مه‌آلودگی و کاهش دید دور از انتظار نیست.