استاد دانشگاه، محقق و مترجم، از نهایی شدن سه جلد پایانی مجموعه دوازده‌جلدی «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انشاءالله رحمتی، استاد دانشگاه، محقق و مترجم، از نهایی شدن سه جلد پایانی مجموعه دوازده‌جلدی «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» خبر داد و اظهار کرد: با انتشار این سه جلد، پرونده این مجموعه که سال‌ها برای تدوین آن وقت صرف شده است، بسته خواهد شد.

رحمتی با اشاره به انتشار جلد نهم این مجموعه در سال گذشته گفت: در حال حاضر، سه جلد پایانی مجموعه را نهایی کرده‌ام. جلد دهم به‌طور کامل به جزء سی‌ام قرآن کریم اختصاص دارد و بخشی از آن شامل ترجمه و تفسیر و بخش دیگر مشتمل بر افزوده‌ها و تألیفات من است.

وی درباره محتوای جلد یازدهم توضیح داد: این جلد در واقع پیوستی بر تفسیر سوره‌های نخست قرآن کریم، از سوره فاتحه تا سوره انعام، است و تمام مطالب آن تألیف خودم است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جلد دوازدهم شامل ۱۵ جستار در موضوعات گوناگون علوم قرآنی و تفسیر موضوعی قرآن کریم است. این جستار‌ها در عین حال نوعی جمع‌بندی از کلیت مجموعه «تفسیر معاصرانه» به شمار می‌روند.

رحمتی با اشاره به پیش‌بینی نمایه موضوعی در جلد پایانی این مجموعه افزود: در جلد دوازدهم، نمایه موضوعی کل مجموعه نیز قرار می‌گیرد تا مخاطبانی که قصد استفاده از این دوازده جلد را دارند، بتوانند موضوعات مورد نظر خود را در جلد‌های مختلف به‌آسانی پیدا کنند.

وی نسبت به انتشار قریب‌الوقوع سه جلد پایانی گفت: کار این مجموعه به مرحله نهایی رسیده است و امیدوارم با بهتر شدن شرایط نشر، به‌ویژه در زمینه تأمین کاغذ، امکان انتشار آن فراهم شود.

رحمتی در ادامه این گفت‌و‌گو از آماده‌سازی ترجمه مستقل خود از قرآن کریم برای انتشار خبر داد و اظهار کرد: این ترجمه در جریان سال‌هایی شکل گرفته است که مشغول تدوین و تألیف مجموعه «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» بوده‌ام و از نظر مبانی و دقت‌های تفسیری با آن مجموعه پیوند دارد.

وی با اشاره به پایان یافتن کار علمی ترجمه تمامی آیات قرآن کریم گفت: در سال‌هایی که روی «تفسیر معاصرانه قرآن کریم» کار می‌کردم، ترجمه همه آیات را نیز انجام دادم. این ترجمه متناسب با رویکرد و مبانی همان تفسیر شکل گرفته و تلاش کرده‌ام دقت‌هایی را که در جریان فعالیت تفسیری به آنها رسیده‌ام، در ترجمه لحاظ کنم.

استاد دانشگاه افزود: این ترجمه در واقع برآمده از تجربه تفسیری من است و صرفاً کاری جداگانه و مستقل از آن مجموعه نیست؛ بلکه در طول سال‌های فعالیت روی تفسیر، به‌تدریج شکل گرفته و اکنون کار علمی آن به پایان رسیده است.

ترجمه قرآن در انتظار تدوین نهایی و انتشار

رحمتی درباره مراحل باقی‌مانده ترجمه مستقل قرآن کریم نیز گفت: با وجود اینکه کار علمی ترجمه به پایان رسیده است، هنوز باید متن آن تدوین و در قالب یک جلد مستقل برای انتشار آماده شود.

وی ابراز امیدواری کرد این فرایند نیز به‌زودی به سرانجام برسد و ترجمه قرآن کریم در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.