وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر آمادگی استان‌های در معرض بارش‌های شدید، خواستار جلوگیری از ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، پاکسازی مسیر‌های عبور آب و استقرار تجهیزات راهداری در مناطق پرخطر شد.



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه صادق در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی کشور برای مواجهه با سامانه بارشی پیش‌رو، بر ضرورت هماهنگی استانداران و دستگاه‌های مسئول برای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر و وقوع سیلاب تأکید کرد و گفت: استان‌های در معرض خطر باید از هم‌اکنون آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط جوی پیش‌رو داشته باشند.

او با اشاره به احتمال صدور هشدار سطح قرمز برای برخی استان‌ها افزود: هرچند ممکن است میزان بارش‌های پیش‌رو به اندازه بارندگی‌های منجر به سیل سال ۱۳۹۸ نباشد، دست‌اندازی به طبیعت و ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند حتی با بارش‌های کمتر نیز خسارات قابل‌توجهی ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و رفع تعارض‌ها در این محدوده‌ها را ضروری دانست و گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، اقدامات پیشگیرانه باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌های مسئول برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها اقدام کنند.

صادق با اشاره به آب‌گرفتگی‌های اخیر در شهر کرج اظهار کرد: پاکسازی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب، چه در محدوده‌های شهری و چه در خارج از شهرها، باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

او از استانداران خواست با مشارکت فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شهرداران، نقاط حادثه‌خیز و موانع عبور آب را به‌صورت میدانی شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر آمادگی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد و افزود: ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری باید متناسب با پیش‌بینی بارش‌ها و احتمال اختلال در مسیر‌های ارتباطی، در مناطق مورد نیاز مستقر شوند.

صادق اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم و انتشار هشدار‌های هواشناسی از طریق شبکه خبر، شبکه‌های استانی و ستاد‌های اطلاع‌رسانی مدیریت بحران را نیز ضروری دانست.

در این نشست، گزارش سازمان هواشناسی درباره بارش‌های قابل‌توجه پیش‌رو در ۱۱ استان و احتمال صدور هشدار قرمز برای برخی مناطق زاگرس‌نشین بررسی شد. همچنین وزارت نیرو گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای مدیریت رودخانه‌های شهری و برون‌شهری و سازمان مدیریت بحران کشور گزارشی از آمادگی استان‌ها ارائه کرد.

استانداران البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و مازندران نیز به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بر هماهنگی میان استانداران، وزارت نیرو، سازمان مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش مخاطرات و به حداقل رساندن خسارات احتمالی بارش‌های پیش‌رو تأکید کرد.