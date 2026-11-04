حجت الاسلام سالک از پیشگامان انقلاب اسلامی در اصفهان، مهمترین پیام راهپیمایی امروز مردم را انسجام و وحدت حول ولایت دانست.

وحدت حول ولایت،پیام مهم راهپیمایی امروز

وحدت حول ولایت،پیام مهم راهپیمایی امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام سالک از پیشگامان انقلاب اسلامی در اصفهان در جمع راهپیمایان گفت: انسجام و وحدت و اتحاد مقدس حول ولایت یکی از پیام های حضور مردم در راهپیمایی امروز است.

وی افزود: پیام دوم اینکه قدرت استکبار جهانی رو به افول است و اینک ایران قدرت اول جهان اسلام وایران است و پیام سوم به غافلان وشبکه های نفوذ است که به ملت بپیوندند.