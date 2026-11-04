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حجت الاسلام سالک از پیشگامان انقلاب اسلامی در اصفهان، مهمترین پیام راهپیمایی امروز مردم را انسجام و وحدت حول ولایت دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام سالک از پیشگامان انقلاب اسلامی در اصفهان در جمع راهپیمایان گفت: انسجام و وحدت و اتحاد مقدس حول ولایت یکی از پیام های حضور مردم در راهپیمایی امروز است.
وی افزود: پیام دوم اینکه قدرت استکبار جهانی رو به افول است و اینک ایران قدرت اول جهان اسلام وایران است و پیام سوم به غافلان وشبکه های نفوذ است که به ملت بپیوندند.