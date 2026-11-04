فرماندار ماکو خواستار رفع محدودیت‌های تردد ناوگان در مرز ترکیه از مسیر دیپلماسی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بازگشایی بازارچه ساری ‌سو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهلا تاجفر ظهر چهارشنبه در جلسه جمع‌بندی سفر مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی نهاد ریاست‌جمهوری و هیئت همراه به ماکو، با اشاره به نقش گمرک بازرگان در تأمین و انتقال کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: این گمرک در شرایط حساس و حتی دوران جنگ، با تداوم فعالیت شبانه‌روزی، نقش مؤثری در پایداری زنجیره تأمین کشور ایفا کرده است.

وی مصوبات ۱۵گانه هیئت وزیران را فرصتی برای رفع موانع توسعه منطقه دانست و افزود: ماحصل ایجاد شهرک لجستیک، توسعه مسیرهای ارتباطی پس‌کرانه گمرک و تکمیل زیرساخت‌های پشتیبان تجارت توسط سازمان منطقه آزاد ماکو؛ افزایش ظرفیت عملیاتی گمرک و کاهش ازدحام و توقف ناوگان است.

فرماندار ماکو همچنین با اشاره به ثبت حدود ۴۵ هزار مرزنشین در منطقه آزاد ماکو، توسعه زیرساخت‌های پایانه مرزی و ایجاد مسیر مجزا و استاندارد برای تردد مرزنشینان را ضروری دانست و خواستار تسهیل تشریفات گمرکی، حمایت از فعالان اقتصادی، تقویت اشتغال در واحدهای تولیدی و افزایش اختیارات بانکی و ادارات مستقر در گمرک بازرگان شد.

وی در ادامه، تسهیل تأمین و توزیع سوخت، ایجاد شعبه مستقل اتاق بازرگانی در ماکو و واحد صرافی در سالن مسافری این پایانه را از دیگر نیازهای منطقه عنوان کرد.

فرماندار ماکو در بخش دیگری از سخنان خود، بهره‌مندی شهرستان از سهم قانونی ۲ درصد درآمدهای گمرکی موضوع ماده ۱۶۰ قانون امور گمرکی را مطالبه‌ای مهم دانست و گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، مجموع درآمدهای گمرک بازرگان در سال گذشته از محل مالیات و درآمدهای گمرکی بیش از ۱۰ همت بوده است که استفاده از ظرفیت قانونی این منابع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های منطقه داشته باشد.

تاجفر، نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی را ضروری دانست و تأکید کرد: توسعه گمرک بازرگان و منطقه آزاد ماکو باید متناسب با جایگاه راهبردی این منطقه و با نگاه ملی دنبال شود.