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سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم از متلاشی شدن یک باند فعالیت شرکت هرمی در شهر پرند و دستگیری ۱۰ نفر از اعضای این گروه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال انتشار خبری در باره فعالیت شرکتی هرمی در پرند، مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ پرند با اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل فعالیت اعضای آن شدند و با هماهنگی قضایی، اعضای این گروه را دستگیر کردند.
وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از محل، چندین کتاب و جزوه آموزشی درباره عضوگیری اعضای شرکتهای هرمی کشف کردند.
سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم بیان کرد: ۱۰ متهم دستگیرشده به همراه پرونده هایشان برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی تحویل داده شدند.