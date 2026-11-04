به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی گفت: بدنبال انتشار خبری در باره فعالیت شرکتی هرمی در پرند، مأموران انتظامی کلانتری ۱۷ پرند با اقدامات فنی، موفق به شناسایی محل فعالیت اعضای آن شدند و با هماهنگی قضایی، اعضای این گروه را دستگیر کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی از محل، چندین کتاب و جزوه آموزشی درباره عضوگیری اعضای شرکت‌های هرمی کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم بیان کرد: ۱۰ متهم دستگیرشده به همراه پرونده هایشان برای رسیدگی بیشتر به مرجع قضائی تحویل داده شدند.