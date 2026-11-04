مدیرعامل یک کارخانه تولید مقوا در اصفهان: با فعال‌سازی خطوط تولید جدید در این واحد صنعتی، سهم واردات کاغذ به کشور تاکنون ۳۰ درصد کاهش‌یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل یک کارخانه تولید مقوا در اصفهان گفت: با تبیین دستاورد‌های این مجموعه صنعتی با فعال‌سازی خطوط تولید جدید، سهم واردات انواع کاغذ به کشور تاکنون حدود ۳۰ درصد کاهش‌یافته است.

شهرام طباطبایی افزود: این مجموعه قادر است نیاز صنایع حساس ازجمله داروسازی، محصولات لبنی و همچنین کاغذ مورد نیاز کتاب‌های وزارت آموزش‌وپرورش را به صورت داخلی تأمین کند.

وی با اشاره به پویایی این واحد صنعتی و فعالیت شبانه‌روزی در سه نوبت کاری، بر ثبات اقتصادی و پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای بیش از ۳۵۰ پرسنل این مجموعه تأکید کرد و ادامه داد: این فعالیت‌های توسعه‌ای علاوه بر تقویت اقتصاد ملی، گام مؤثری برای کاهش حمل‌ونقل بین‌المللی و در نتیجه، کاهش ردپای کربن در زنجیره تأمین کاغذ شمرده می‌شود.