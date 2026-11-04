حمله سایبری به بانک فرانسوی سرقت احتمالی بیش از ۱۳۳ میلیون دلار را به دنبال داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به دنبال این حمله سایبری، بانک «کردیت میوچل آرکیا» (Credit Mutuel Arkea) برخی از تراکنش‌ها را به طور موقت به حالت تعلیق در آورد تا از هرگونه فعالیت کلاهبرداری بیشتر، جلوگیری کند.

این بانک اعلام کرده است این حمله «تحت کنترل» است و «هیچ پیامد مالی» برای مشتریانش نخواهد داشت. پس از حمله‌های سایبری مشکوک به یخچال‌ها و فریزر‌های سوپرمارکت‌ها در روز‌های اخیر که باعث هرج و مرج شد، شرکت‌ها در اروپا در حالت آماده‌باش قرار دارند.