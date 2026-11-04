به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، جواد سلطانی‌کاظمی گفت: میزان تولید گوشت مرغ آماده طبخ در این مدت به ۲۶ هزار و ۳۸ تن رسید که در مقایسه با ۲۱ هزار و ۹۴۶ تن تولید در سه‌ماهه نخست سال، افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزایش جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان را از عوامل اصلی این رشد عنوان کرد و افزود: میزان جوجه‌ریزی از ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه در سه‌ماهه نخست، به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در سه‌ماهه دوم سال افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از افزایش ۷۳ هزار تنی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، هشت واحد تولیدی در حوزه‌هایی همچون نگهداری غلات، فرآوری و بسته‌بندی خرما و سبزیجات، تولید خوراک دام و آبزیان و کشتارگاه طیور پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند.

سلطانی‌کاظمی با اشاره به ظرفیت خوزستان در تأمین امنیت غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویت‌های جهاد کشاورزی استان است.

وی با استناد به آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی گفت: خوزستان از نظر ایجاد ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی، رتبه نهم کشور را دارد.