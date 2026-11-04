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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از افزایش ۱۸.۵ درصدی تولید گوشت مرغ آماده طبخ در استان طی سهماهه دوم سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، جواد سلطانیکاظمی گفت: میزان تولید گوشت مرغ آماده طبخ در این مدت به ۲۶ هزار و ۳۸ تن رسید که در مقایسه با ۲۱ هزار و ۹۴۶ تن تولید در سهماهه نخست سال، افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزایش جوجهریزی در واحدهای مرغداری استان را از عوامل اصلی این رشد عنوان کرد و افزود: میزان جوجهریزی از ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه در سهماهه نخست، به ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه در سهماهه دوم سال افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از افزایش ۷۳ هزار تنی ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، هشت واحد تولیدی در حوزههایی همچون نگهداری غلات، فرآوری و بستهبندی خرما و سبزیجات، تولید خوراک دام و آبزیان و کشتارگاه طیور پروانه بهرهبرداری دریافت کردهاند.
سلطانیکاظمی با اشاره به ظرفیت خوزستان در تأمین امنیت غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از اولویتهای جهاد کشاورزی استان است.
وی با استناد به آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی گفت: خوزستان از نظر ایجاد ظرفیت جذب مواد خام کشاورزی در پروانههای بهرهبرداری صنایع تبدیلی، رتبه نهم کشور را دارد.