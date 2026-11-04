معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی گفت: با عملیاتی شدن قابلیت خودکاربری اشخاص حقوقی در سکوی یکپارچه خدمات ثبتی کاتب، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها از این پس می‌توانند بدون مراجعه به مشاوران املاک، قرارداد‌های یکسان معاملات املاک را به‌صورت الکترونیکی تنظیم، امضاء و مدیریت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن طاهریان گفت: با عملیاتی شدن قابلیت خودکاربری اشخاص حقوقی در سکوی یکپارچه خدمات ثبتی کاتب، امکان تنظیم، امضا و مدیریت قرارداد‌های یکسان معاملات املاک (موضوع تبصره دو ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک، برای شرکت‌ها و نهاد‌ها فراهم شد.

طاهریان قابلیت خودکاربری اشخاص حقوقی را به‌عنوان یکی از خدمات کلیدی سکوی یکپارچه خدمات ثبتی کاتب در راستای توسعه خدمات الکترونیک ثبتی و هوشمندسازی کامل فرآیند‌های معاملات ملکی بیان کرده و افزود: این اقدام، گامی مهم در جهت حذف واسطه‌ها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش امنیت حقوقی قرارداد‌ها در سطوح ملی به‌شمار می‌رود.

طاهریان با بیان این مطلب که بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه تبصره دو ماده سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو روش برای ثبت قرارداد‌های یکسان (قرارداد‌های تیپ معاملات املاک) پیش‌بینی شده است، گفت: روش نخست مراجعه به مشاوران املاک و روش دوم استفاده از قابلیت و امکان خودکاربری است که پیش از این تنها برای اشخاص حقیقی فراهم بوده است، اما در حال حاضر این امکان برای اشخاص حقوقی، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌ها فراهم شده و اشخاص حقوقی نیز می‌توانند معاملات خود را به‌صورت کاملاً الکترونیکی انجام دهند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی، امکان برخط احراز هویت اشخاص حقوقی همراه با قابلیت خودکاربری را از دیگر خدمات ایجادشده در راستای خودکاربری اشخاص حقوقی بیان کرد و گفت: از آنجا که اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی (به‌جای کد ملی اشخاص حقیقی) هستند و امکان امضای مستقیم قرارداد را ندارند، سکوی کاتب با اتصال به سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، این فرآیند را تسهیل کرده است.

طاهریان گفت: در این روش، نماینده قانونی یا بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی با ورود به کارتابل خود در سکوی کاتب و وارد کردن شناسه ملی شرکت و کد ملی خود، احراز هویت می‌شود؛ آنگاه سامانه پس از استعلام از پایگاه داده، سمت و صلاحیت امضای متقاضی را بررسی کرده و دسترسی لازم برای تنظیم، ثبت، ویرایش (متمم، رفع محدودیت) و استعلام قرارداد‌ها را در اختیار نماینده قرار می‌دهد.