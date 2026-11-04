مرکز خرید توافقی حمایتی سیب صنعتی در شهرستان نقده با استقرار عوامل اجرایی و فراهم شدن مقدمات لازم، فعالیت خود را برای خرید محصول باغداران و کشاورزان این شهرستان آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای اجرای طرح خرید توافقی حمایتی سیب صنعتی، عوامل اجرایی خرید در مرکز تعیین‌شده واقع در سردخانه شهرستان نقده مستقر شده و آماده دریافت محصول باغداران هستند.

در همین راستا، اداره تعاون روستایی شهرستان نقده با اطلاع‌رسانی گسترده از طریق فرمانداری، ادارات، کانال‌های خبری و نصب بنر در سطح شهرستان، باغداران و کشاورزان را از آغاز فعالیت مرکز خرید مطلع کرده و بر ضرورت بسته‌بندی و انتقال محصول به مرکز خرید تأکید کرده است.

بر اساس این گزارش، خرید حمایتی سیب صنعتی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی، به‌صورت مستمر از باغداران و کشاورزان شهرستان توسط اتحادیه تعاون روستایی شهرستان و با نظارت کامل اداره تعاون روستایی نقده انجام خواهد شد.