به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به وقوع سانحه رانندگی مرگبار در محور کاشان- قم گفت: این حادثه شنبه ۹ آبان‌ماه در پی برخورد یک دستگاه تریلی با دو دستگاه خودروی سواری رخ داد و ۹ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.

منصور فیروزبخت افزود: به دنبال شدت برخورد و وقوع حریق در خودرو‌های درگیر در این حادثه، تعیین هویت ظاهری برخی از جان‌باختگان با دشواری‌هایی همراه بود و فرآیند تخصصی تعیین هویت با استفاده از ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انتقال پیکر جانباختگان به اداره پزشکی قانونی کاشان، اقدامات لازم برای تشکیل پرونده، معاینه اجساد و نمونه‌برداری تخصصی انجام و بستگان درجه‌یک متوفیان نیز برای تکمیل فرآیند تعیین هویت فراخوانده شده و نمونه‌ها برای آزمایش‌های DNA و تطبیق ژنتیکی به آزمایشگاه ژنتیک اداره کل پزشکی قانونی استان منتقل شد.

فیروزبخت گفت: با پایان مراحل تخصصی تعیین هویت و فرآیند‌های قانونی، پیکر جا‌نباختگان برای مراسم خاکسپاری به خانواده‌ها تحویل داده شد.

وی با اشاره به آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان افزود: در نیمه نخست سالجاری، ۵۵۲ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که ۱۸۰ نفر در مسیر‌های درون‌شهری و ۳۷۲ نفر در جاده‌ها و محور‌های برون‌شهری استان جان باخته‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان ادامه داد: تعداد تلفات حوادث رانندگی در این بازه زمان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۵۵۵ نفر گزارش شده بود، ۶ دهم درصد کاهش داشته است.