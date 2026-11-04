به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ پرداخت باقیمانده بهای گندم های تحویل داده شده به دولت در طرح خرید تضمینی امسال از امروز چهارشنبه 13 آبان 1405 آغاز شد.

گزارش های دریافتی از کشاورزانی که گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل داده اند، حکایت از این دارد که تقریبا همه مطالبات هر کشاورز (بر اساس محاسبه دولت) در این مرحله واریز می شود.

برخی از کشاورزان اظهار داشته اند که مبلغ واریز شده، کمتر از رقمی است که خودشان بر مبنای قیمت 49 هزار و 500 تومان برای هر کیلوگرم گندم محاسبه کرده بودند و به نظر می رسد محصول آنها با نرخ های کمتری قیمت گذاری شده است.



بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت گندم متناسب با کیفیت محصول در نظر گرفته می شود.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی نیز پیش از این تصریح کرده بود که تا روز سه شنبه چند درصد باقیمانده از مطالبات کشاورزان پرداخت خواهد شد.

نوری با بیان اینکه دلیل تاخیر در این مرحله از پرداخت ها یک سری عملیات حسابداری بوده، اظهار داشت: روند کلی پرداخت مطالبات امسال نسبت به ۵ سال اخیر، سرعت بیشتری داشته است.