با امضای تفاهم‌نامه همکاری استاندار کرمان و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بخشی از منابع در اختیار استان به‌صورت قرض در اختیار این سازمان قرار گیرد تا بخشی از بدهی‌های بیمه سلامت به داروخانه‌ها پرداخت شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان درباره جزییات این تفاهمنامه گفت:در دیدار استاندار کرمان و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تفاهم‌نامه همکاری برای تأمین مالی مطالبات دارویی و کمک به تسویه بدهی‌های این سازمان به داروخانه‌ها امضا شد.

ابوذر عطاپور افزود:بر اساس این تفاهم‌نامه، مبلغی از محل منابع در اختیار استان به‌صورت قرض به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌یابد تا برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها استفاده شود.

وی ابرازامیدواری کرد: با پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده، روند تأمین و توزیع دارو در استان بدون مشکل ادامه یابد و مردم در دسترسی به اقلام دارویی موردنیاز با کمبود روبرو نشوند.