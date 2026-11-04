مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پیرانشهر گفت: ۷۰ درصد از اراضی ابلاغی گندم آبی در شهرستان پیرانشهر زیر کشت رفته و مزارع پاییزه این منطقه به لطف بارندگی‌های مطلوب از وضعیت سبز مطلوبی برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیپور در جریان بازدید محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از مزارع غلات پاییزه پیرانشهر با اعلام این خبر افزود: سطح ابلاغی کشت پاییزه در این شهرستان شامل ۱۳ هزار هکتار گندم آبی و ۱۰ هزار هکتار گندم دیم است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ درصد مزارع گندم آبی شهرستان کشت شده است، تصریح کرد: با اتمام عملیات برداشت چغندرقند در اراضی منطقه، مابقی مزارع نیز طی روز‌های آتی زیر کشت غلات پاییزه خواهد رفت.

علیپور خاطرنشان کرد: مزارع کشت‌شده تاکنون با روش‌های نوین از جمله آبیاری بارانی تغذیه شده‌اند و به دلیل هم‌زمانی با بارندگی‌های مطلوب پاییزی، از سطح سبز یکنواخت و بسیار مطلوبی برخوردار هستند.