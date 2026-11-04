برای دویست و چهل و هشتمین شب، میدان ۲۲ بهمن ایلام و میدان‌های شهرستان‌ها میزبان مردمی شد که آمدند تا ایستادگی را معنا کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اینجا تقویم به روش دیگری ورق می‌خورد؛ هر غروب، در میدان ۲۲ بهمن ایلام، صفحه‌ای تازه از یک روایت می‌شود. شب گذشته نیز، برای دویست و چهل و هشتمین بار، مردم در میدان‌ها حاضر شدند و با پرچم‌های سه‌رنگ، عهد خود را با شهیدان و آرمان‌های انقلاب تجدید کردند.

این شب‌ها، میدان به بخشی از حافظه شبانه ایلامی‌ها تبدیل شده‌اند؛ جایی که هر شب، فارغ از گرما و سرما، مردم برای یک هدف مشترک گرد هم می‌آیند و پیام ایستادگی را به گوش دشمنان می‌رسانند. از مرکز استان تا دورترین شهرستان، این روایت ادامه دارد.