به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حجت‌الاسلام سیدمحمدجواد موسوی‌درچه‌ای، قاری بین‌المللی و مدرس قرآن و فرزند مرحوم آیت‌الله سیدمحمدحسین موسوی‌درچه‌ای از فردا پنجشنبه ۱۴ آبان میزبان عزاداران سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خواهد بود.

این مجلس روضه به مدت ۱۰ شب تا شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ با برنامه‌هایی، چون تلاوت قرآن، قرائت حدیث کساء، خطابه مذهبی و روضه‌خوانی ادامه دارد.

بیت مرحوم آیت‌الله موسوی‌درچه‌ای در خیایان ابن‌بابویه، روبروی آستان شیخ صدوق، ابتدای خیابان شهید میرعابدینی، جنب دانشگاه واقع شده است.