یک موسسه دندانپزشکی غیرمجاز در رشت به دلیل به‌کارگیری افرادبدون صلاحیت حرفه‌ای و مداخله در امور درمان، مهر و موم و پرونده آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مسئول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : یک موسسه دندانپزشکی غیرمجاز به دلیل به کارگیری افرادی که صلاحیت حرفه‌ای نداشتند، در امور درمانی مداخله می‌کردند شناسایی و با همراهی پلیس اماکن استان این موسسه مهر و موم شد

اشجعی‌فرد با بیان اینکه پرونده این موسسه غیرمجاز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده شد افزود: شهروندان باید پیش از دریافت هرگونه خدمات دندانپزشکی، از وجود پروانه مطب معتبر و مطابقت آن با حضور دندانپزشک دارای صلاحیت اطمینان حاصل کنند.

مسئول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز دندانپزشکی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ به دانشگاه علوم پزشکی گزارش دهند تا در اسرع وقت بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.