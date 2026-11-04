به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، تجهیزات اداری، آموزشی و ورزشی و نوشت افزارمورد نیاز مدرسه شیخ صدوق کرمان به معلمان و دانش‌آموزان این مدرسه اهدا شد و عملیات بهسازی فضای فیزیکی آن نیز با اعتباری بیش از ۵۰ میلیارد ریال در حال اجراست.

این طرح با مشارکت اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، سازمان پناهندگی نروژی و همراهی شریک اجرایی این سازمان، جمعیت حمایتی از بهبودیافتگان (SRS)، برای حمایت از جامعه آموزشی، ارتقای امکانات تحصیلی و بهبود فضای آموزشی مدارس آسیب‌دیده از جنگ رمضان اجرا می‌شود.

همچنین عملیات ارتقای فضای فیزیکی مدرسه شیخ صدوق در قالب همین طرح در حال اجراست.